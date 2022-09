Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 47,00 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen TotalEnergies 47,00 EUR -0,92% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Strategietag auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit der im Branchenvergleich herausragenden Aktionärsrendite von 14 Prozent und einer bis zum ersten Halbjahr 2023 auf null sinkenden Nettoverschuldung, sieht Analyst Michele della Vigna sein Kaufvotum gestützt. Der Konzern habe auf der Veranstaltung die Eckpfeiler seines strategischen Wandels hin zu einem profitableren und nachhaltigeren Unternehmen erläutert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche auch seiner eigenen Auffassung, wie die großen Ölkonzerne im Zeitalter des Klimawandels sich neu ausrichten dürften./tav/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 21:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.