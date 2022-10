Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 52,24 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zur Produktion auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. In Reaktion auf erste Indikationen zum dritten Quartal habe er nur kleinere Änderungen an seinen Prognosen für den Ölkonzern vorgenommen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Quartalszahlen werden am 27. Oktober veröffentlicht./edh/zb