TotalEnergies Aktie
Marktkap. 147,37 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,02 €
|Abst. Kursziel*:
14,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,87%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.