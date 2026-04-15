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TotalEnergies Buy

10:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson sieht nach einem Zwischenbericht der Franzosen 10 Prozent Spielraum für den Ergebniskonsens des ersten Quartals, wie er am Donnerstag schrieb. Der Quartalsbericht kommt am 29. April./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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