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Marktkap. 164,43 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
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WKN 850727

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ISIN FR0000120271

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Symbol TTE

Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

10:16 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,21 EUR 1,96 EUR 2,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson sieht nach einem Zwischenbericht der Franzosen 10 Prozent Spielraum für den Ergebniskonsens des ersten Quartals, wie er am Donnerstag schrieb. Der Quartalsbericht kommt am 29. April./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,25 €		 Abst. Kursziel*:
21,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:16 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
02.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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