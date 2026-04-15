TotalEnergies Aktie
Marktkap. 164,43 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson sieht nach einem Zwischenbericht der Franzosen 10 Prozent Spielraum für den Ergebniskonsens des ersten Quartals, wie er am Donnerstag schrieb. Der Quartalsbericht kommt am 29. April./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:09 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,25 €
|Abst. Kursziel*:
21,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
76,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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