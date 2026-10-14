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TotalEnergies Buy

13:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gasproduzenten habe einmal mehr stark abgeschnitten, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität in diesem Konzernsegment bewege sich auf historisch hohem Niveau./rob/bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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