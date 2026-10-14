TotalEnergies Aktie
Marktkap. 177,69 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gasproduzenten habe einmal mehr stark abgeschnitten, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität in diesem Konzernsegment bewege sich auf historisch hohem Niveau./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,92 €
|Abst. Kursziel*:
8,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,56%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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