NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Treiber des besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartals sei das Flüssiggasgeschäft gewesen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung zum Zahlenwerk der Franzosen./ajx/stk