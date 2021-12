Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 43,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo zeigte sich für die globale Ölindustrie mit Blick auf 2022 positiv gestimmt. Der Sektor dürfte in den kommenden fünf Jahren 65 Prozent seiner Marktkapitalisierung als Free Cashflow erwirtschaften, so dass sich die Vergütung der Aktionäre erheblich verbessern werde, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Totalenergies habe zudem eine starke Bilanz vorzuweisen./edh/stk