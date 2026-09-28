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Symbol TTE

AI Analyse

UBS AG

TotalEnergies Buy

12:01 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Umfangreiche Aktienrückkäufe und ein länger anhaltendes Wachstum ? so lautet das Fazit des Analysten Henri Patricot vom Investorentag der Franzosen am Montag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,77 €		 Abst. Kursziel*:
11,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,23%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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