NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 57 auf 50 Euro gesenkt. In Russland und im Heimatland Frankreich sei der Ölkonzern politischen Risiken ausgesetzt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach den französischen Präsidentschaftswahlen könne der Konzern in die Debatte um staatliche Eingriffe hineingezogen werden, wie sie gegenwärtig der Atomkraftwerksbetreiber EdF erlebe. Hinzu komme, dass es mit den Zahlen zum ersten Quartal keinen Spielraum für mehr Aktienrückkäufe geben dürfte./bek/tih