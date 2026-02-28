TotalEnergies Aktie
Marktkap. 142,95 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Öl- und Gasproduzent sei gestärkt ins Jahr gegangen, schrieb Henry Tarr am Sonntag. Der Verschuldungsgrad sei niedrig und das Produktionswachstum belaufe sich auf drei Prozent. Die Kapitalausgaben dürften sinken und es gebe für das Unternehmen attraktive Projekte, um in Wachstum zu investieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
-11,99%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
69,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
