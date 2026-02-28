DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5390 +3,8%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
TotalEnergies Aktie

69,99 EUR +2,76 EUR +4,11 %
82,00 USD +3,09 USD +3,92 %
Marktkap. 142,95 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

11:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
69,99 EUR 2,76 EUR 4,11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Öl- und Gasproduzent sei gestärkt ins Jahr gegangen, schrieb Henry Tarr am Sonntag. Der Verschuldungsgrad sei niedrig und das Produktionswachstum belaufe sich auf drei Prozent. Die Kapitalausgaben dürften sinken und es gebe für das Unternehmen attraktive Projekte, um in Wachstum zu investieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 08:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
-11,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

11:01 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Hochstufungen Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen bei Ölwerten wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen bei Ölwerten wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
wikifolio Wochenschwerpunkt - Der „K-AI-ser“ hat geliefert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net TotalEnergies präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe
Benzinga TotalEnergies Locks In Massive 20-Year Alaska LNG Deal To Fuel Asia
EN, TOTAL United States: TotalEnergies Signs Agreement to Export 2 Mtpa of LNG for 20 years from the Alaska LNG Project
reNEWS TotalEnergies starts surveys at 2GW NordSee 1
EN, TOTAL Indicative dates for 2026 dividends
Zacks TotalEnergies (TTE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
EN, TOTAL TotalEnergies proposes a dividend of 3.40€/share for fiscal year 2025, a 5.6% increase
EN, TOTAL Fourth quarter and full year 2025 results
Zacks Petrobras-TotalEnergies Deal Remains Unrecognized by Namibia
