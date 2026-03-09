DAX 23.578 -1,6%ESt50 5.765 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1580 -0,2%Öl 91,03 -0,4%Gold 5.177 -0,2%
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Profil

TotalEnergies Aktie

69,11 EUR +0,57 EUR +0,83 %
Marktkap. 146,05 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

12:41 Uhr
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
69,11 EUR 0,57 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,27 €		 Abst. Kursziel*:
-10,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,29%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:41 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
09.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern
wikifolio Bestseller wikifolios im Februar
dpa-afx Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein
dpa-afx Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
EN, TOTAL Brazil: Start-up of Lapa South-West
EN, TOTAL Tilenga Project: TotalEnergies Publishes Independent Assessment of the Land Acquisition Program in Uganda
Benzinga TotalEnergies Invests $581 Million To Develop 800 MW Of Battery Storage Projects In Germany
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, TotalEnergies, Boston Scientific and Good Times Restaurants
reNEWS TotalEnergies sells 50% of German battery pipeline
EN, TOTAL Electricity: TotalEnergies partners with AllianzGI to develop 800 MW of battery storage projects in Germany
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies Locks In Massive 20-Year Alaska LNG Deal To Fuel Asia
