TotalEnergies Aktie
Marktkap. 146,05 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
69,27 €
|Abst. Kursziel*:
-10,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
69,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,29%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:41
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
