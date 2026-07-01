DAX 24.729 -0,8%ESt50 6.216 -1,1%MSCI World 4.839 -0,3%Top 10 Crypto 8,2150 -1,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.898 -1,5%Euro 1,1443 +0,0%Öl 84,80 +0,7%Gold 3.995 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 PayPal A14R7U Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten -- Netflix steigtert Umsatz unter den Erwartungen -- IBM, DroneShield, Infineon, Bitcoin, ATAI, Broadcom, PayPal, Zhipu, SpaceX, Volvo im Fokus
Top News
Fraport-Aktie im Minus: Vier Flughafen-Mitarbeiter mit Malaria infiziert Fraport-Aktie im Minus: Vier Flughafen-Mitarbeiter mit Malaria infiziert
BVB-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Auslands-Klausel ist wohl offiziell verstrichen BVB-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Auslands-Klausel ist wohl offiziell verstrichen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
69,98 EUR +0,71 EUR +1,02 %
STU
78,83 USD -1,48 USD -1,84 %
BTT
finanzen.net zero
TotalEnergies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 157,3 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

09:26 Uhr
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
69,98 EUR 0,71 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Geschäfte im Upstream-Bereich seien offenbar schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um 8 Prozent nach unten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,17 €		 Abst. Kursziel*:
11,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,46%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Spritpreise Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Benzinga Why Is TotalEnergies Stock Falling Thursday?
Zacks Top Stock Reports for Chevron, TotalEnergies & Robinhood
Benzinga TotalEnergies Ships First ECA LNG Cargo, Exits European Solar Assets
reNEWS TotalEnergies to focus on utility-scale power after distributed solar sale
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests its Distributed Solar Generation Activities in Europe
EN, TOTAL Mexico: TotalEnergies Ships to Asia the Very First Cargo Produced by the ECA LNG Plant
Benzinga TotalEnergies CEO: Energy Markets Will Take Months To Rebalance With Ongoing Hormuz Shipping Risks
Zacks Here's Why TotalEnergies SE Sponsored ADR (TTE) is a Strong Value Stock
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen