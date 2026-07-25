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Symbol TTE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

13:26 Uhr
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gasgeschäft der Franzosen dürfte sich im laufenden dritten Quartal erholen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,48 €		 Abst. Kursziel*:
6,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
73,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
23.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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