TotalEnergies Aktie
Marktkap. 168,82 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gasgeschäft der Franzosen dürfte sich im laufenden dritten Quartal erholen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,48 €
|Abst. Kursziel*:
6,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
73,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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