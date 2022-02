Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 50,39 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In den vergangenen fünf Jahren sei die Kapitalrentabilität des Ölsektors sehr schwach gewesen, was sich nun ändern dürfte, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Das liege nicht nur an höheren Rohstoffpreisen, sondern sei auch einer jahrelangen Kostenkontrolle zu verdanken. Seine bevorzugten Aktien sind BP, Shell, OMV und Eni./ck/ajx