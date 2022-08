Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 50,96 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das zweite Quartal sei verglichen mit dem Abschneiden anderer Energiekonzerne weniger spektakulär gewesen aufgrund etwas geringerer Volumina im Upstream-Geschäft, schrieb Analystin Amy Wong in einer Studie vom Montag. Das Raffinierungsgeschäft habe diese Schwäche aber mehr als wettgemacht. Einige Schritte in Richtung der Energiewandel-Strategie der Franzosen seien ermutigend. Die Aktie sei keineswegs teuer./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 19:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.