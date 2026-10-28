TRATON Aktie
Marktkap. 16 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
AI Analyse
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach Zahlen der Lkw-Holding von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im dritten Quartal enttäuscht, für 2027 passe jedoch die Ausgangslage, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,04 €
|Abst. Kursziel*:
31,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,17%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|TRATON Kaufen
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|28.10.26
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|Bernstein Research
|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
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|Bernstein Research
|28.10.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|28.10.26
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|28.10.26
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