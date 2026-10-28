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AI Analyse

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

11:26 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach Zahlen der Lkw-Holding von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im dritten Quartal enttäuscht, für 2027 passe jedoch die Ausgangslage, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,04 €		 Abst. Kursziel*:
31,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,17%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
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