NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 25 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Himanshu Agarwal widmet sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie dem neuen Lkw-Geschäftszyklus. Beim Zulieferer Traton zeichneten sich für mehrere Jahre Verbesserungen ab, auch durch Kostensenkungen. Zudem sollten die Modellveränderungen positiv wirken./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 21:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.