Aktie in diesem Artikel TRATON 18,96 EUR

-0,15% Charts

News

Analysen

TRATON 18,96 EUR -0,15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Er habe in seinen Schätzungen nun die starke Nachfrage in der Europäischen Union berücksichtigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sieht Houchois die jüngsten Veränderungen im Management des Lkw- und Busherstellers sowie die aktuelle Bonitätseinstufung durch eine Ratingagentur als Unterstützung für eine mögliche Vollübernahme des US-Partners Navistar./la/edh