NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Nutzfahrzeugbauers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Unsicherheiten für das Gesamtjahr hat der Analyst seine Schätzungen und das Ziel gesenkt./mf/mis