NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Jahresprognosen des Lkw-Herstellers seien schwächer als befürchtet, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der MAN-Gruppe dürften die Verluste höher sein als bislang erwartet./bek/la