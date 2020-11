Aktie in diesem Artikel TRATON 19,35 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach endgültigen Zahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Sparte MAN habe operativ auf bereinigter Ebene besser als vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil könnte Traton durch die Übernahme des US-Truck- und Busherstellers Navistar unabhängiger von VW werden./la/ag