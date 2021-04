Aktie in diesem Artikel TRATON 25,36 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die VW-Lkw-Tochter habe vor allem mit ihrem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Montag. Zudem verwies er auf das nun angehobene Jahresziel für die Ebit-Marge./ck/he