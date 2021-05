Aktie in diesem Artikel TRATON 26,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Auftragseingang der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sei etwas schwächer gewesen als bei der Konkurrenz, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Montag./ag/ajx