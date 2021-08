Aktie in diesem Artikel TRATON 26,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Traton nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Himanshu Agarwal erhöhte daraufhin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Nutzfahrzeughersteller leicht./bek/ag