Aktie in diesem Artikel TRATON 23,14 EUR

1,94% Charts

News

Analysen

TRATON 23,14 EUR 1,94% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Traton angesichts der sich auswirkenden Halbleiterknappheit auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wie Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sollte eine mit der Chipflaute in Zusammenhang stehende Warnung der VW-Nutzfahrzeugtochter dabei helfen, die Markterwartungen neu auszurichten./tih/ag