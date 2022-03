Aktie in diesem Artikel TRATON 17,96 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

TRATON 17,96 EUR 0,06% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Ergebniszahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers habe ergebnisseitig enttäuscht, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick auf 2022 jedoch, der allerdings die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und weitere Lieferkettenprobleme ausklammere, entspreche den Konsensschätzungen./ck/mis