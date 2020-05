Aktie in diesem Artikel TRATON 13,06 EUR

-4,99% Charts

News

Analysen

TRATON 13,06 EUR -4,99% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen zum ersten Quartal von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Entwicklung bei dem Lkw- und Bushersteller sei zwar ? wie gegenwärtig bei fast allen Unternehmen ? massiv von der Corona-Pandemie geprägt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Immerhin aber laufe die Produktion in den Werken sukzessive wieder an./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 11:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 11:24 / MESZ



Lkw- und Bushersteller



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.