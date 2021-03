Aktie in diesem Artikel TRATON 23,30 EUR

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz unterm Strich roter Zahlen schütte die Volkswageb-Tochter noch eine Dividende aus, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Überrascht zeigte sich Schwope vom Bekenntnis zur batterie-elektrischen Mobilität des Nutzfahrzeug-Herstellers. Dies sei in dieser Deutlichkeit bislang selten aus der Branche zu vernehmen gewesen. Die Frage sei aber, ob die Nutzfahrzeug-Kunden dies genauso sähen und bereit seien in die E-Mobilität zu investieren. Daran dürfe, anders als im Pkw-Bereich, noch gezweifelt werden./ck/ajx