HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Traton auf "Halten" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Angesichts fehlender Halbleiter und der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 an den Start gehen, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins u?bernächste Jahr erstrecken, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zur Chipkrise in der Autoindustrie. Die Prognosesenkung des Zulieferers Hella dürfte nur der Auftakt für weitere Ausblicksverschlechterungen anderer Branchenunternehmen gewesen sein. BMW du?rfte mit der Prognoseanhebung eher die Ausnahme darstellen./mis/stk