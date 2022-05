Aktie in diesem Artikel TRATON 16,78 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach dem Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeugherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Für die Margenziele von MAN und Navistar sieht Analyst Himanshu Agarwal Risiken. Der Schuldenabbau werde wohl nur langsam vorangehen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he