NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Lkw-Bauer habe mit seinem bereinigten operativen Ergebnis im zweiten Quartal und dem Umsatz die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäfte von MAN hätten sich besser als befürchtet entwickelt./ck/ajx