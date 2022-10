Aktie in diesem Artikel TRATON 12,66 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers sei etwas enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die Marge der Marke Scania habe enttäuscht. Der Auftragseingang habe sich unterdessen besser als erwartet entwickelt./mf/mis