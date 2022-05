Aktie in diesem Artikel TRATON 16,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach einer Kapitalmarktveranstaltung in Schweden auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dort habe die Nitzfahrzeugtochter von Volkswagen den Fokus auf Elektrifizierung, Fertigung im Baukastensystem und Nachhaltigkeit bekräftigt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit diesen Faktoren wolle das Unternehmen das Profitabilitätsziel für 2024 erreichen./bek/la