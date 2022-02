Aktie in diesem Artikel TRATON 21,36 EUR

-2,20% Charts

News

Analysen

TRATON 21,36 EUR -2,20% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach den Jahresergebnissen von Konkurrent Volvo rechnet Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Druck auf die Margen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding./gl/eas