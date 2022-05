Aktie in diesem Artikel TRATON 15,83 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach dem starken Quartalsbericht des Lkw-Herstellers richteten sich die Augen nun auf den Kapitalmarkttag in einigen Wochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edh