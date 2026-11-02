TRATON Aktie
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Marktkap. 15,89 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
AI Analyse
TRATON Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er rechne zwar im vierten Quartal mit einer gewissen Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal, sei jedoch der Ansicht, dass dies bereits weitgehend im Kurs eingepreist ist, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schwächere Absatzmengen in China und Brasilien sowie weiterer potenzieller Kostendruck ? einschließlich der Herausforderungen beim Hochlauf des Geschäfts in Nordamerika ? könnten die Margenentwicklung der Nutzfahrzeugholding einschränken./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,64 €
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
32,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,43%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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