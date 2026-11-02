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AI Analyse

UBS AG

TRATON Neutral

13:21 Uhr
TRATON Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er rechne zwar im vierten Quartal mit einer gewissen Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal, sei jedoch der Ansicht, dass dies bereits weitgehend im Kurs eingepreist ist, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schwächere Absatzmengen in China und Brasilien sowie weiterer potenzieller Kostendruck ? einschließlich der Herausforderungen beim Hochlauf des Geschäfts in Nordamerika ? könnten die Margenentwicklung der Nutzfahrzeugholding einschränken./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,64 €		 Abst. Kursziel*:
10,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,43%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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