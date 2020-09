Aktie in diesem Artikel TRATON 18,43 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton in einer grundlegenden Neueinschätzung des europäischen Autosektors mit "Underperform" und einem Kursziel von 17 Euro eingestuft. Solange der Streubesitz der Traton-Aktien gering bleibe, dürfte die fundamentale Entwicklung des Lkw-Herstellers als wesentlicher Kurstreiber wohl ausfallen, schrieb der neue Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Analysehauses./bek/tih