Bernstein Research

TUI Market-Perform

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Reiseanbieters seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kerngeschäft gebe es aber noch Fragezeichen mit Blick auf die Nachfrage./mf/tav

