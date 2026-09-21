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AI Analyse

Bernstein Research

TUI Market-Perform

10:01 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Buchungen für das Sommergeschäft seien etwas weniger stark rückläufig gewesen als es im August noch den Anschein gehabt habe, schrieb Richard Clarke am Dienstag. Die Nachfrage für die Wintersaison sei langsam angelaufen. Aufgrund der jüngsten Nachfragesorgen glaubt er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten. Anleger blieben aber wohl eher im Abwartemodus./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,53 €		 Abst. Kursziel*:
31,64%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
6,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,96%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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