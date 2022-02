Aktie in diesem Artikel TUI 2,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Reisekonzern blicke verhalten optimistisch in die Zukunft, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Zahlen zu den Buchungen britischer Touristen entwickelten sich positiv und an den Kapazitätszielen werde fest gehalten. Ein positives Votum sei zwar nicht angebracht, durch eine sinkende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kapitalerhöhung und nachlassende Corona-Beschränkungen seien aber auch keine negativen Kurstreiber mehr in Aussicht./gl/tih