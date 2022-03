Aktie in diesem Artikel TUI 2,65 EUR

TUI

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,5 Euro belassen. Die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges ließen sich aktuell noch schwer fassen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für langfristig orientierte Anleger biete der jüngste Kursrückschlag im Reisesektor jedoch einen guten Einstiegspunkt./tav/edh