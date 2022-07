Aktie in diesem Artikel TUI 1,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Markt der Online-Reisebüros sei stark fragmentiert, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl