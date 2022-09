Aktie in diesem Artikel TUI 1,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Zwischenbericht auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Es sei zum Ende der starken Sommersaison nur wenig Überraschendes berichtet worden, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kurz- und mittelfristigen Prognosen seien beibehalten worden und damit sei es unwahrscheinlich, dass sich am Konsens viel ändern wird. Die Schlüsselfrage sei nun der Ausblick auf den Winter mit einem gemischten Bild./tih/bek