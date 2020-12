Aktie in diesem Artikel TUI 5,35 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui angesichts neuer Staatshilfen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. Ein weiteres Rettungspaket komme nicht unerwartet, das Ausmaß der damit verbundenen Gewinnverwässerung könne aber enttäuschen, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/he