NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,00 Euro belassen. Die Verschuldung des Reiseveranstalters sei zu hoch und es bestehe das Risiko von Reisestornierungen für den Sommer, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ag