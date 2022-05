Aktie in diesem Artikel TUI 2,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Analystin Rebecca Lane sieht am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf eine weitere Kapitalerhöhung dennoch anhaltende Liquiditätsrisiken für den Reiseanbieter./ag/la