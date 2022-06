Aktie in diesem Artikel TUI 1,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Es dürfte für die europäische Reisebranche ein guter Sommer werden, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Störungen an Flughäfen änderten wenig an einer guten Nachfrage der Reisewilligen. Mit Blick über den Sommer hinaus gebe es aber Unwägbarkeiten und es drohten zudem regulatorische Eingriffe./bek