NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe positive Resultate abgeliefert, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem sei der mittelfristige Ausblick bestätigt worden./edh/ck