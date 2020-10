Aktie in diesem Artikel Twitter 41,68 EUR

-1,26% Charts

News

Analysen

Twitter 41,68 EUR -1,26% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Twitter Inc vor Quartalszahlen amerikanischer Social-Media-Unternehmen von 28 auf 36 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bereich Online-Werbung habe sich im April und Mai stark erholt und auch der Juni sei ordentlich gelaufen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Snap und Pinterest sieht er mit Blick auf die Quartalszahlen Luft nach oben für die Umsatzschätzungen, bei Twitter diesbezüglich Risiken./ajx/edh