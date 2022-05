Aktie in diesem Artikel Twitter 36,41 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Twitter Inc auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Der von Elon Musk ins Spiel gebrachte niedrigere Übernahmepreis für Twitter basiere wohl eher auf dem jüngsten Kursrutsch als dem Anteil der Fake-Accounts beim Kurzmitteilungsdienst, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Twitter selbst habe ihn in jedem Quartal auf geringer als 5 Prozent beziffert. In einem "No-Deal-Szenario" könnten Twitter-Papiere laut Thill auf unter 22 Dollar absacken./ag/la